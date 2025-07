Φον ντερ Λάιεν για εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ: Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, αλλά οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Μένουμε πιστοί στις αρχές μας, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με καλή πίστη και προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

We are working closely with the US administration to get an agreement.



We are looking for a clear framework from which we can keep building.



We stick to our principles.



We defend our interests.



We continue the work in good faith.