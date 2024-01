Φόβοι Δύσης για την εκτόξευση δορυφόρου από το Ιράν (pics & vids)

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία καταδίκασαν την Παρασκευή την εκτόξευση του δορυφόρου Soraya από το Ιράν την περασμένη εβδομάδα με το διαστημικό όχημα εκτόξευσης Ghaem-100 (SLV).

Το SLV χρησιμοποιεί τεχνολογία απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός συστήματος βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει στην Τεχεράνη να εκτοξεύσει όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, ανέφεραν οι χώρες σε κοινή δήλωση την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων (IRNA) ο δορυφόρος, ο οποίος ονομάστηκε Soraya, που σημαίνει Πλειάδες στα περσικά, τέθηκε σε τροχιά 750 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της γης το Σάββατο.

Ο Sorayya εκτοξεύθηκε από τον δορυφορικό φορέα Qaem 100, ο οποίος βασίζεται σε στερεά καύσιμα και έχει αναπτυχθεί από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας ιρανικός αυτοσχέδιος δορυφόρος τίθεται με επιτυχία σε τροχιά άνω των 500 χιλιομέτρων και το Ιράν αναδεικνύεται στην τέτταρτη χώρα που διαθέτει SLV.

Iran launches new satellite into space



🇮🇷 Soraya satellite was launched into low Earth orbit, the country's government said.



🚀 For this purpose, Iran used the Kaem-100 launch vehicle, capable of carrying a load of up to 100 kg. pic.twitter.com/lOqJldwT8d