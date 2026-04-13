Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ φέρνει πόλεμο και προβλήματα

Ως μια συνεργασία που «φέρνει πόλεμο και προβλήματα» χαρακτήρισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

«Οι συνεργασίες τους δεν φέρνουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Φέρνουν περισσότερη δυσπιστία. Φέρνουν περισσότερα προβλήματα, περισσότερο πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε δε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εχθρούς μετά το Ιράν, ενώ είπε ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να ανακηρύξει την Τουρκία ως τον νέο εχθρό.

Σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, δήλωσε: «Ίσως θα είναι η πιο σημαντική σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ, αλλά πράγματι η πιο σημαντική».

Ο Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία, ως βασικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων, στη δημιουργία συστημάτων και στην πρακτική εφαρμογή.

Αναφορικά με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ότι αυτό που θέλει όλος ο κόσμος είναι η διεθνής διέλευση να είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη. «Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να ανοίξει με ειρηνικά μέσα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην παρέμβαση εδώ με μια διεθνή ένοπλη ειρηνευτική δύναμη».

Σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία, ο Φιντάν δήλωσε: «Βλέπουμε μια σημαντική προβληματική περιοχή στη Συρία. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για εμάς. Το Ισραήλ δεν κάνει συγκεκριμένα πράγματα εναντίον της Συρίας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί. Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσει να το κάνει».