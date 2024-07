Φινλανδία: Ρωσικό πλοίο φέρεται να παραβίασε τον θαλάσσιο χώρο της

Η Φινλανδία υποψιάζεται ότι ρωσικό πλοίο παραβίασε την Παρασκευή το απόγευμα τον θαλάσσιο χώρο της, δήλωσε το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται ενώ οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, που μοιράζονται κοινά σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων, επιδεινώθηκαν μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πέρυσι, και εντάθηκαν περαιτέρω από μερικά διασυνοριακά περιστατικά.

Finland says a Russian ship is suspected of a territorial violation after sailing into its waters https://t.co/TvpyKd46tV