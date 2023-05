Τον Ιούνιο του 2024 οι ευρωεκλογές - Οι ημερομηνίες

Οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη των 705 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου 2024 όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Οι ημερομηνίες των ευρωεκλογών επιλέχθηκαν προσωρινά από τους πρεσβευτές των 27 κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη και θα επισημοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα όταν οι υπουργοί σφραγίσουν την απόφαση.

It's time.



To reform. To change.



To keep listening, keep explaining and keep delivering.



To recapture the sense of hope and possibility that the EU offers.



You have the chance to choose.



6th - 9th June 2024.



Vote. pic.twitter.com/R6WWjI7IP3