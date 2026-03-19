Ευρωβουλή: Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας από τους Ευρωπαίους ήταν σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, έλαβε σήμερα ένα πρώτο 'πράσινο φως' από επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευθεί οι Βρυξέλλες στη συμφωνία αυτή, συνδυάζοντάς την με δικλείδες ασφαλείας.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να μειώσουν στο 15% τους δασμούς στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, από το 30% που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου συνόδευσε ωστόσο την εφαρμογή της συμφωνίας με ρήτρες διασφάλισης που επιτρέπουν κυρίως να μειωθεί σε δύο χρόνια η κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών, και να καθυστερήσει ή να ανασταλεί, αν οι ΗΠΑ αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η εφαρμογή της συμφωνίας, που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το σύνολο των ευρωβουλευτών με ψηφοφορία στην Ολομέλεια, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Αυτή η πρώτη ευνοϊκή έκβαση (29 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, εννέα κατά, ενώ υπήρξε και μία αποχή) σημαίνει πως η συμφωνία του Τέρνμπερι είναι στο εξής σε καλό δρόμο στο Ευρωκοινοβούλιο έπειτα από μια πολυτάραχη διαδρομή.

Μετά την υπογραφή της, η συμφωνία επικρίθηκε σφόδρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και είχε κακή υποδοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, με πολλούς βουλευτές και ηγέτες να προσάπτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προχώρησε σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Τους επόμενους μήνες, η εφαρμογή από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων, και κυρίως η μείωση στο 15% των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, βοήθησαν να ηρεμήσουν οι επικρίσεις στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όμως ενώ η διαδικασία έγκρισης από το Ευρωκοινοβούλιο εμφανιζόταν έτοιμη να ξεκινήσει στις αρχές της χρονιάς, δύο γεγονότα την σταμάτησαν και πάλι: τον Ιανουάριο, οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία οδήγησαν σε μια πρώτη αναστολή των εργασιών της επιτροπής.

Τα ίδια και τον Φεβρουάριο, αυτή τη φορά λόγω της ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ της πλειονότητας των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία στις αρχές του 2025.

Οι ευρωβουλευτές ανέστειλαν και πάλι τη διαδικασία εν αναμονή «διευκρινίσεων» από τις ΗΠΑ. Όμως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τελευταίες έχουν πραγματικά δεσμευθεί να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, παρά τις νομικές αβεβαιότητες για τους αμερικανικούς δασμούς.

Και αυτό, παρότι η Ουάσινγκτον προκάλεσε και πάλι αναταραχή, ανακοινώνοντας την προηγούμενη εβδομάδα σειρά ερευνών για το εμπόριο με στόχο κυρίως την ΕΕ , που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εφαρμογή εκ νέου υπερβολικών δασμών.