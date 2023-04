Ευρείας κλίμακας «εκκαθάριση» στους κόλπους των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας λόγω διαρροών

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, FSB, πραγματοποιεί μεγάλης κλίμακας επιχείρηση «εκκαθάρισης» στα όργανα εσωτερικής της ασφάλειας, σύμφωνα με το αμερικανικό thinktank, Institute for the Study of War

Στην αναφορά του σήμερα Πέμπτη, το ISW αναφέρει ότι η εν λόγω επιχείρηση-«σκούπα» στις υπηρεσίες ασφαλείας σχετίζεται με διαρροές δεδομένων στην Ουκρανία.

NEW: Tonight's #Ukraine update assesses the #Russian Federal Security Service (FSB) appears to be conducting a large-scale overhaul of domestic security organs. w/@criticalthreats



Read Here: https://t.co/7pnt08CtB2 pic.twitter.com/G92QVgpvMs — ISW (@TheStudyofWar) April 19, 2023

«Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) φαίνεται να πραγματοποιεί ευρείας κλίμακας επιχείρηση εκκαθάρισης των οργάνων εσωτερικής ασφάλειας», αναφέρει χαρακτηριστικά το αμερικανικό ινστιτούτο.

«Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ανέφερε στις 19 Απριλίου ότι η FSB και η Κεντρική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών (MVD) διενεργούν μαζικούς ελέγχους στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Περιφέρειας της Μόσχας και σε πολλά αστυνομικά γραφεία της περιφέρειας της Μόσχας τις τελευταίες εβδομάδες λόγω 'διαρροής δεδομένων από ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας κατόπιν αιτήματος Ουκρανών πολιτών'», προστίθεται στην αναφορά του ISW.

Επιδρομές σε αστυνομικά τμήματα

Το αμερικανικό thinktank εξηγεί πως τα ρωσικά μέσα ανέφεραν ότι «ύποπτοι αστυνομικοί διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα μελών των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας σε τρίτους, κάποιοι εκ των οποίων είναι Ουκρανοί πολίτες».

Οι αναφερόμενες «επιδρομές» της FSB και της MVD στα αστυνομικά τμήματα της Μόσχας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συλλήψεις, καθώς και «καρατόμηση» αξιωματούχων της Rosgvardia (Ρωσική Εθνοφρουρά).