Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες δεν θα υποχρεωθούν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία βιομετρίας προσώπου το καλοκαίρι, παρά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου (EES), προκαλώντας προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον Independent, εδώ και μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την πλήρη ψηφιοποίηση των συνοριακών ελέγχων, επιδιώκοντας την εφαρμογή «100% ψηφιακών συνόρων». Η προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου (Entry Exit System – EES), το οποίο προβλέπει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων από κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν, είχε οριστεί για τις 10 Απριλίου.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα κράτη έχουν εφαρμόσει το νέο σύστημα, η Ελλάδα προκάλεσε έκπληξη στον κλάδο των ταξιδιών ανακοινώνοντας ότι οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υποχρεωθούν να καταχωρούν δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα βιομετρίας προσώπου κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι κάτοχοι βρετανικού διαβατηρίου εξαιρούνται από τη βιομετρική καταγραφή στα σημεία συνοριακού ελέγχου της Ελλάδας».

Η εφαρμογή του EES έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές σε ελέγχους διαβατηρίων σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, με αποτέλεσμα ορισμένοι ταξιδιώτες να χάσουν πτήσεις επιστροφής λόγω καθυστερήσεων.

Η διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελένη Σκαρβέλη, δήλωσε ότι η απόφαση αποσκοπεί «στη διασφάλιση μιας πιο ομαλής και πιο αποτελεσματικής εμπειρίας άφιξης στην Ελλάδα». Όπως ανέφερε στην εφημερίδα The Independent, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του EES θα παραμείνει αμετάβλητη για τους Βρετανούς επισκέπτες.

Συνεπώς, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσουν να περνούν από χειροκίνητο έλεγχο διαβατηρίων, με σφράγιση και καταγραφή των προσωπικών τους δεδομένων μέσω σάρωσης.