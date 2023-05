Εξαφάνιση Μαντλίν: Βρέθηκε στοιχείο κατά τις έρευνες σε φράγμα στην Πορτογαλία (vid)

Σημαντικό εύρημα στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, φαίνεται πως έχουν εντοπίσει οι Αρχές που διεξήγαγαν τριήμερη έρευνα σε φράγμα, στην περιοχή Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, μετά από πληροφορίες ότι στην περιοχή είχε κρύψει πειστήρια της πράξης του, ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail το στοιχείο που βρέθηκε έχει σταλεί για ανάλυση σε εργαστήριο της Γερμανίας, ωστόσο οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα χρειαστούν μήνες για να ολοκληρωθούν.

Σε αγωνιώδη αναμονή βρίσκονται οι γονείς της Μαντλίν.

Madeleine McCann's parents face an agonising wait after 'clues were found' after three-day search https://t.co/pqyabu4JAg pic.twitter.com/mn7uWtqaJ2