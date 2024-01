Eurostat: Ποιοι είναι οι πιο ικανοποιημένοι Ευρωπαίοι πολίτες; Η θέση της Ελλάδας

Οι κάτοικοι της Αυστρίας παρουσιάζονται ως οι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους ανάμεσα στους πολίτες των χωρών της ΕΕ, ενώ στον αντίποδα, με τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης, εμφανίζονται οι Βούλγαροι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες Δευτέρα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat και αντιστοιχούν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2022.

Σε μια κλίμακα από το 1 (καθόλου ικανοποιημένοι) έως το 10 (πολύ ικανοποιημένοι), οι Αυστριακοί τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας, αφού συγκεντρώνουν βαθμολογία 7,9 πόντων, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος τοποθετείται στους 7,1 πόντους.

Συνολικά, σε 18 από τις 27 χώρες της Ένωσης η γενική ικανοποίηση των πολιτών ήταν υψηλότερη ή στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο, με τις Φινλανδία, Πολωνία και Ρουμανία (7,7 πόντοι) να ακολουθούν την Αυστρία, ενώ λίγο χαμηλότερα στη λίστα εμφανίζονται το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες (7,6 πόντοι).

Οι Ιταλοί υπερβαίνουν ελάχιστα τη μέση τιμή (7,2 πόντοι), η Ισπανία βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όρο, ενώ λίγο χαμηλότερα εμφανίζονται οι Γάλλοι (7 πόντοι).

Στην άλλη άκρη της λίστας, στο χαμηλότερο σημείο βρίσκεται η Βουλγαρία με 5,6 πόντους και ακολουθεί η Γερμανία (6,5 πόντους).

🙂😐Average life satisfaction in the EU rated 7.1 out of 10 in 2022.



Highest:

🇦🇹Austria (7.9)

🇫🇮Finland, 🇵🇱Poland and 🇷🇴Romania (each 7.7)



Lowest:

🇧🇬Bulgaria (5.6)

🇩🇪Germany (6.5)



What about your country? 👉https://t.co/hUG2eGM82l pic.twitter.com/w7R0Ub8Wto