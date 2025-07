Eternity C: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για αγνοούμενους μετά τη βύθιση του ελληνόκτητου πλοίου από τους Χούθι

Ολοκληρώθηκε η αναζήτηση των αγνοουμένων μετά τη βύθιση του Eternity C από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς έως τώρα τέσσερις άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και άλλοι 11 παραμένουν ακόμα αγνοούμενοι.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση εμπλεκόμενων εταιρειών ακολουθεί τη δημοσίευση δορυφορικών φωτογραφιών, που δείχνουν πετρελαιοκηλίδες μεγάλης έκτασης να απλώνονται στο σημείο όπου βυθίστηκε το Eternity C.

Σημειώνεται ότι το Eternity C, όπως και το Magic Seas, δέχθηκαν επίθεση περίπου μία εβδομάδα πριν από τους Χούθι, ως μέρος μίας επιχείρησης, η οποία έχει στόχο, όπως οι ίδιοι έχουν διαμηνύσει, να πλήξουν πλοία που θεωρούν ότι σχετίζονται με τη διαμάχη Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

Η εν λόγω σύγκρουση έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές στον τομέα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, από την οποία περνούν εμπορεύματα αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως.

Οι ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας Ambrey και Diaplous Group ανέλαβαν την αναζήτηση των αγνοουμένων του Eternity C, στο οποίο επέβαινε τριμελής ομάδα ασφαλείας, αλλά δεν ζήτησε συνοδεία ούτε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ούτε από δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Το πλοίο δέχτηκε απανωτές επιθέσεις των Χούθι από όπλα και drones που πέταξαν βόμβες, προτού τελικά βυθιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Δέκα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων οκτώ Φιλιππινέζων μελών του πληρώματος, ενός Έλληνα και ενός Ινδού από την ομάδα ασφαλείας του πλοίου, ανέφερε η επιχείρηση Aspides της ΕΕ.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι διέσωσαν κάποιους ναυτικούς μετά την επίθεση, αλλά δεν έχουν προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο γι' αυτό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι τρομοκράτες είχαν «απαγάγει» μερικούς από το πλήρωμα.