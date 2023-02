Εσθονία: Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει από κοινού να αγοράσουν όπλα και πυρομαχικά για την Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει από κοινού να αγοράσουν όπλα και πυρομαχικά για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας σε δημοσιογράφους ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Είναι πολύ σημαντικό να επισπεύσουμε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία», δήλωσε η ίδια.

Timely discussions ahead at #EUCO as we need to continue our support to #Ukraine, increase EU’s competitiveness by enhancing the #SingleMarket, and discuss issues related to migration.



My message: I expect EU to move forward on use of #Russia’s frozen assets and accountability.