Ερυθρά Θάλασσα: Χτυπήθηκε από πύραυλο των Χούθι ελληνόκτητο πλοίο

Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο δέχθηκε ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το M/T Wind είχε δέσει πρόσφατα στη Ρωσία και είχε προορισμό την Κίνα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, η επίθεση έγινε περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά) στις 18 Μαΐου, όταν οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν το M/T Wind, ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παναμά, ελληνικής ιδιοκτησίας.

Houthis strike M/T Wind in Red Sea



At approximately 1 a.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the Red Sea and struck M/T Wind, a Panamanian-flagged, Greek owned and operated oil tanker.



M/T Wind most recently docked… pic.twitter.com/kDjH7TXKkm