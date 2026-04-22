Ερντογάν σε Ρούτε: Να μην αποκλείονται μέλη του ΝΑΤΟ από τις αμυντικές πρωτοβουλίες ΕΕ

Το μήνυμα Ερντογάν στον Ρούτε για τον ρόλο της Ευρώπης στην άμυνα

Την ανάγκη διατήρησης των διατλαντικών δεσμών, αλλά και ενίσχυσης της ευθύνης του ευρωπαϊκού σκέλους του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προετοιμασίες για την προσεχή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η ατζέντα της Συμμαχίας, καθώς και ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι η Τουρκία ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητές της στην αμυντική βιομηχανία, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα αεράμυνας, επιδιώκοντας παράλληλα την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τις συμμαχικές χώρες στον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά τη συνάντηση, ο Ερντογάν ανέφερε στον Ρούτε ότι «η διατήρηση των διατλαντικών δεσμών είναι απαραίτητη», επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «η Τουρκία αναμένει από το ευρωπαϊκό σκέλος της Συμμαχίας να αναλάβει περισσότερες ευθύνες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο αποκλεισμός των Ευρωπαίων συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει τοποθετηθεί στο πλευρό της ειρήνης και της διπλωματίας» σε σχέση με τη διαδικασία που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών επαφών ενόψει των επόμενων κινήσεων της Συμμαχίας, με την Άγκυρα να επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της τόσο στο αμυντικό πεδίο όσο και στη διαχείριση των περιφερειακών κρίσεων.