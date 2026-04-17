Ερντογάν: Απορρίπτουμε μονομερείς πολιτικές που μας αποκλείουν από Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

Πρόθυμος για συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς πολιτικές που αποκλείουν την ίδια και τους Τουρκοκύπριους από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο Φόρουμ της Αττάλειας όπου νωρίτερα τοποθετήθηκε για γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Τουρκία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με τους γείτονές της στους τομείς της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας, μέσω καινοτόμων έργων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως «επιδιώκουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ζώνη σταθερότητας και ευημερίας. Απορρίπτουμε, ωστόσο, κάθε μονομερή πολιτική που αποκλείει την Τουρκία και την "ΤΔΒΚ"».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για βαθιά κρίση του διεθνούς συστήματος: «Ο κόσμος σήμερα δεν βιώνει μόνο μια κρίση ισχύος, αλλά και μια κρίση προσανατολισμού. Τα δεδομένα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός επικίνδυνου και κρίσιμου ορίου. Οι θεσμοί που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ασφάλειας αποδεικνύονται ανίσχυροι απέναντι στις πιο βίαιες επιθέσεις και, συχνά, ακόμη και αδιάφοροι».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, σημείωσε: «Πιστεύουμε ότι το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε η εκεχειρία πρέπει να αξιοποιηθεί ουσιαστικά, με στόχο την εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης. Ανεξαρτήτως της έντασης των διαφορών, δεν πρέπει να επιτραπεί η υποκατάσταση του διαλόγου από τα όπλα και των διαπραγματεύσεων από αιματοχυσίες».

Για τα Στενά του Ορμούζ, τάχθηκε υπέρ της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας, δηλώνοντας: «Τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν από τη μία πλευρά και το Ομάν από την άλλη, αποτελεί κρίσιμο πέρασμα. Η πρόσβαση των χωρών του Κόλπου στα ανοιχτά πελάγη δεν πρέπει να περιορίζεται. Κεντρικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας βάσει διεθνώς αποδεκτών κανόνων και η διατήρηση του περάσματος ανοικτού για τα εμπορικά πλοία».

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τη συνέχιση άμεσων διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης και μιας συνόδου κορυφής, εφόσον το επιθυμούν τα εμπλεκόμενα μέρη».

Τέλος, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του, υπογράμμισε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένουμε από την Ένωση να υπερβεί την κρίση προσανατολισμού που αντιμετωπίζει, παραμένοντας πιστή στο όραμα των ιδρυτικών της ηγετών».