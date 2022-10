Αυτοί καθοδηγούν τους πυραύλους που σκοτώνουν τους Ουκρανούς

Περισσότερους από 30 στρατιωτικούς μηχανικούς που «εμπλέκονται στους θανάτους αμάχων της Ουκρανίας» εντόπισαν δημοσιογράφοι ερευνητικών ιστότοπων και του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, αναλύοντας μετα-δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών τους.

Το The Insider και το The Bellingcat καθώς και το γερμανικό περιοδικό δημοσίευσαν χθες κοινή έρευνα για το μυστικό τμήμα της Κεντρικής διεύθυνσης ηλεκτρονικών υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας, το οποίο ασχολείται με την πλοήγηση πυραύλων υψηλής ακριβείας σε στόχους στην Ουκρανία και το οποίο ενδέχεται να ευθύνεται για πλήγματα σε αστικές υποδομές.

Bellingcat and investigative partners @derspiegel and @the_ins_ru have discovered a hitherto secretive group of engineers involved in Russian missile strikes on Ukraine.



These strikes have killed hundreds and left millions without heating or power https://t.co/vF8zQPmW2d