Επίθεση ρωσικών drones προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων - Ζημιές στο λιμάνι της Οδησσού (vids)

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram.

Russian Geran-2 drones are attacking the port area of Odessa City, southwestern Ukraine.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

The enemy attacked the sorting yard at the Zaporizhzhia-Live station. At the time of the attack, a train with an electric locomotive was on the tracks.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ ένας άλλος τραυματίστηκε σε πλήγμα με drone κατά αυτοκινήτου που κινείτο κοντά στο χωριό Τσιρκούνι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν

Ταυτόχρονα, μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της πολυκατοικίας τους, ενώ 12 άλλοι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ, δήλωσε ότι στην επίθεση χτυπήθηκαν δύο πολυκατοικίες, κάνοντας λόγο για έγκλημα κατά του άμαχου πληθυσμού.

«Δύο άνθρωποι – μια γυναίκα και ένα παιδί - πέθαναν στη Σιζράν ύστερα από επίθεση από εχθρικό drone», δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωση. «Ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα της κατεστραμμένης εισόδου του κτιρίου. Είναι μια τραγωδία που όλοι βιώνουμε», δήλωσε ο Φεντόριστσεφ.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους. Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι σε παύση και η Ουάσινγκτον είναι επικεντρωμένη στον πόλεμό της στο Ιράν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Σιζράν, που απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.