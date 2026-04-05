Επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Aβάζ στο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.

IDF: Η διάθεση πληροφοριών από το Ισραήλ βοήθησε στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου

Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος, μετά από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.

Επίσης, το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή, εξυπηρετώντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.

Ο IDF ξεκίνησε επιθέσεις σε προπύργιο της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοινώνει ότι ξεκίνησε μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τα λιβανέζικα ΜΜΕ, αρκετές επιθέσεις έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ γνωστό ως Νταχίγιε.

Οι επιθέσεις έρχονται αφότου ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την προειδοποίησή του για εκκένωση ολόκληρης της Νταχίγιε, καθώς και αφού εξέδωσε προειδοποίηση για ένα συγκεκριμένο κτίριο που επρόκειτο να βομβαρδίσει.



