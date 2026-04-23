Επικυρώθηκε το ευρωπαϊκό δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε σήμερα τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και ένα νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, ανακοίνωσε σήμερα η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Το αδιέξοδο ήρθη», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας στο X. «Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει σημαντική υποστήριξη», πρόσθεσε.

Deadlock over. The EU just cleared the way for the €90-billion-loan for Ukraine and the 20th sanctions package.



Russia’s war economy is under growing strain, while Ukraine is getting a major boost.



We will provide Ukraine what it needs to hold its ground, until Putin… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 23, 2026

«Η στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία βασίζεται σε δύο πυλώνες: την ενίσχυση της Ουκρανίας· την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Σήμερα προχωρήσαμε και στα δύο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X.

Promised, delivered, implemented.



The EU’s strategy to achieve a just and lasting peace in Ukraine rests on two pillars: strengthening Ukraine; increasing pressure on Russia. Today we moved forward on both:



▪️ Unlocking the €90 billion loan to Ukraine, securing financial and… — António Costa (@eucopresident) April 23, 2026

Οι πρεσβευτές της ΕΕ είχαν ήδη εγκρίνει το δάνειο και το πακέτο κυρώσεων χθες Τετάρτη, αφού η Ουγγαρία ήρε το βέτο της, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση. Το πακέτο αυτό είχε λάβει αρχική έγκριση τον Δεκέμβριο, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε λόγω του ουγγρικού βέτο.

Αντιδρώντας στη σημερινή απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την τελική έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες του δανείου.

Today is an important day for our defense and for our relations with the European Union. The European support loan for Ukraine has been unblocked – €90 billion over two years. This package will strengthen our army, make Ukraine more resilient, and enable us to fulfill our social… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2026

«Αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook. «Είναι σημαντικό η Ουκρανία να αποκτήσει αυτό το επίπεδο οικονομικής ασφάλειας μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου μεγάλης κλίμακας», πρόσθεσε.