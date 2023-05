Με εικόνες Τεχνητής Νοημοσύνης «ντύνει» η Διεθνής Αμνηστία τη βία στην Κολομβία

Επικρίσεις δέχεται η Διεθνής Αμνηστία για τη χρήση φωτογραφιών, που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες ήθελε να καταδείξει και να «θυμίσει» τη βαρβαρότητα με την οποία απάντησε η αστυνομία της Κολομβίας στις διαδηλώσεις που σάρωσαν τη χώρα το 2021.

H Διεθνής Αμνηστία υπεραμύνθηκε της επιλογής της να καταφύγει στη χρήση ΑΙ ως μέσο διαφύλαξης της ταυτότητας των διαδηλωτών.

Ειδικοί ανησυχούν, ωστόσο, ότι χρήση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία διεθνών οργανώσεων που μάχονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήδη βρίσκονται στο στόχαστρο απολυταρχικών καθεστώτων που με κάθε τρόπο αμφισβητούν την αυθεντικότητα πραγματικών εικόνων και βίντεο που αποτυπώνουν τη βία και τον αυταρχισμό τους.

Οι επίμαχες φωτογραφίες -που εν μέσω των αντιδράσεων αποσύρθηκαν- αναρτήθηκαν εντός του Σαββατοκύριακου στο λογαριασμό που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νορβηγία. Μία εξ αυτών απεικονίζει μία διαδηλώτρια να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς.

Η εικόνα των προσώπων τους αποπνέει μία δυστοπική αύρα· η κολομβιανή σημαία με την οποία είναι τυλιγμένη η γυναίκα έχει τα σωστά χρώματα -κόκκινο, κίτρινο, μπλε- αλλά απεικονίζονται με λάθος σειρά, ενώ οι στολές των αστυνομικών δεν είναι σύγχρονες.

Amnesty International have deleted AI-generated images of a female protester being dragged away by police after a backlash from photojournalistshttps://t.co/ZkrqXyRa5M