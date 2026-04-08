Επιφυλακτικός ο Βανς για την εκεχειρία-Ο πρόεδρος Τραμπ ανυπομονεί να σημειωθεί πρόοδος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανυπόμονος» να σημειωθεί πρόοδος ως προς τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και έχει δώσει εντολή στην ομάδα διαπραγμάτευσης να επικοινωνήσει με τους Ιρανούς με καλή πίστη, είπε ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ουγγαρία, ο Βανς είπε ότι μια συμφωνία είναι δυνατή, εάν το Ιράν διαπραγματευτεί ειλικρινά, αλλά προειδοποίησε ότι ενώ ορισμένα μέρη του ιρανικού συστήματος προσεγγίζουν τις συνομιλίες εποικοδομητικά, άλλα δεν το κάνουν και περιέγραψε την κατάσταση ως «εύθραυστη εκεχειρία».

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μου είπε, και είπε σε ολόκληρη την ομάδα διαπραγμάτευσης, τον υπουργό Εξωτερικών, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, είπε, “πηγαίνετε και εργαστείτε με καλή πίστη για να καταλήξετε σε συμφωνία”», τόνισε ο Βανς.

«Είναι ανυπόμονος. Είναι ανυπόμονος να σημειώσει πρόοδο. Μας έχει πει να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, και νομίζω ότι αν διαπραγματευτούν με καλή πίστη, θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο “αν”, και τελικά, εξαρτάται από τους Ιρανούς πώς θα διαπραγματευτούν. Ελπίζω να λάβουν τη σωστή απόφαση», κατέληξε ο Βανς.