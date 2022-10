Επανασυνδέθηκε η γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί τον σταθμό

Επανασυνδέθηκε, η γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί τον πυρηνικό σταθμό Zaporizhzhia (ZNPP) στην Ουκρανία και που διακόπηκε λόγω βομβαρδισμού το Σάββατο, αναγκάζοντας το εργοστάσιο να στραφεί σε πετρέλαιο ντίζελ.

«Η ομάδα μας επιβεβαιώνει ότι η γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος εκτός τοποθεσίας που χάθηκε σήμερα αποκαταστάθηκε και το #ZNPP επανασυνδέθηκε στο δίκτυο - μια προσωρινή ανακούφιση σε μια ακόμα αβάσιμη κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι στο Twitter, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ζώνη προστασίας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to 🇷🇺 & will see 🇺🇦@ZelenskyyUa thereafter to establish the zone.