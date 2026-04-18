Ζελένσκι: Πέντε οι νεκροί από τα πυρά του ενόπλου στο Κίεβο – Σκοτώθηκε κατά τη σύλληψη του ο δράστης (vids & pics)
18/04/2026 • 18:22 / Τελευταία Ενημέρωση: 19:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο, στην περιοχή Χολοσίβσκι, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών κοντά στο σούπερ μάρκετ «Velmart», προκαλώντας πανικό και μαζική κινητοποίηση των αρχών.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σήμερα σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί».

Ο δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, φέρεται να είναι άνδρας περίπου 60 ετών, οπλισμένος με αυτόματο όπλο, ο οποίος πυροβολούσε εξ επαφής περαστικούς στον δρόμο.

Μετά την επίθεση, ο ένοπλος εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και κράτησε ομήρους μέσα στο κατάστημα.

Η περιοχή αποκλείστηκες από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ειδικές μονάδες. 

 

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάκλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα επί τόπου.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος που είχε οχυρωθεί σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή της πρωτεύουσας σκοτώθηκε κατά τη σύλληψη του.

«Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη σύλληψή του στο Κίεβο» στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί, δήλωσε ο υπουργός μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο άνδρας «είχε πάρει ομήρους και πυροβολούσε κατά της αστυνομίας» κατά τη σύλληψή του.

 

Νωρίτερα, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

