Εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας στο Παρίσι, ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας ξεκίνησαν έναν νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών στο Παρίσι την Κυριακή, όπως ανέφερε στο Reuters αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις, υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ, αναμένεται να επικεντρωθούν στη μεταβολή των αμερικανικών δασμών, στη ροή ορυκτών σπάνιων γαιών και μαγνητών κινεζικής παραγωγής προς αμερικανούς αγοραστές, στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας και στις κινεζικές αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν τις συνομιλίες το πρωί της Κυριακής στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι διαβουλεύσεις έρχονται ενόψει της επίσημης επίσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ, στην Κίνα στο τέλος του Μαρτίου, όπου και θα τεθούν όλα τα ζητήματα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ.

Αναλυτές του εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας δήλωσαν ότι, με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και την προσοχή της Ουάσιγκτον στραμμένη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι προοπτικές για μια σημαντική εμπορική πρόοδο είναι περιορισμένες, τόσο στο Παρίσι όσο και στη Σύνοδο Κορυφής του Πεκίνου.

«Και οι δύο πλευρές, νομίζω, έχουν ως ελάχιστο στόχο να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση, η οποία θα διατηρήσει την κατάσταση υπό έλεγχο και θα αποτρέψει μια ρήξη και την εκ νέου κλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε ο Σκοτ Κένεντι, ειδικός στην κινεζική οικονομία στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ μπορεί να θέλει να φύγει από το Πεκίνο με σημαντικές δεσμεύσεις από την Κίνα για την παραγγελία νέων αεροσκαφών Boeing και την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου και σόγιας από τις ΗΠΑ, αλλά για να το πετύχει αυτό ίσως χρειαστεί να προσφέρει κάποιες παραχωρήσεις σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Κένεντι.

Αντ' αυτού, ο Κένεντι είπε ότι οι πιθανότητες είναι υψηλές για μια σύνοδο κορυφής που «επιφανειακά υποδηλώνει πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα απλώς αφήνει τα πράγματα εκεί όπου ήταν τους τελευταίους τέσσερις μήνες».