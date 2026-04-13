Εκλογές στο Περού: Προβάδισμα της Κέικο Φουχιμόρι, μάχη για τη δεύτερη θέση δείχνουν τα exit polls

Προβάδισμα της υποψήφιας της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στο Περού, ενώ ο υπερσυντηρητικός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες φέρονται να δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα exit polls, η Κέικο Φουχιμόρι συγκεντρώνει κάτι περισσότερο από το 16% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται σαφής εικόνα για το ποιος θα τη συνοδεύσει στον δεύτερο γύρο.

Ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και ο Ρομπέρτο Σάντσες φαίνεται να κινούνται σε πολύ κοντινά ποσοστά, γεγονός που προμηνύει αμφίρροπη μάχη για την πρόκριση.

Καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν φαίνεται να πλησιάζει το όριο του 50% που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο, η διεξαγωγή δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης τον Ιούνιο θεωρείται σχεδόν βέβαιη, σύμφωνα με τα ινστιτούτα Ipsos και Datum.

Τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να κλείνουν περίπου στις 18:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας.

Προβλήματα στον εφοδιασμό εκλογικών τμημάτων

Το εθνικό εκλογοδικείο (JNE) ανακοίνωσε ότι ορισμένα εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν εκ νέου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε χιλιάδες πολίτες που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν την Κυριακή λόγω προβλημάτων στον εφοδιασμό με εκλογικό υλικό.

Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών κέντρων δεν διευκρινίστηκε.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), τουλάχιστον 15 εκλογικά τμήματα δεν άνοιξαν κανονικά, με αποτέλεσμα περίπου 63.000 πολίτες να στερηθούν τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο στις προεδρικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων που επηρεάστηκαν από τα προβλήματα.