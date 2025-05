Εκλογές στην Αυστραλία: Ρούμπιο και Στάρμερ συγχαίρουν τον Αλμπανέζι για τη νίκη του

Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ συνεχάρησαν τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζι για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε εμβάθυνση της σχέσης με την Αυστραλία ώστε να προχωρήσουμε τα κοινά συμφέροντά μας και να προωθήσουμε την ελευθερία και τη σταθερότητα στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού και παγκοσμίως».

Congratulations to Prime Minister Anthony Albanese on his victory in Australia’s federal election.Australia is a valued U.S. friend and a close partner. We look forward to continuing to promote freedom and security in the Indo-Pacific and around the world.

Με τη σειρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη νίκη του Άντονι Αλμπανέζι στις βουλευτικές εκλογές, πλέκοντας το εγκώμιο των «στενών» δεσμών ανάμεσα στη Βρετανία και την Αυστραλία.

Congratulations, @AlboMP on your election win.



The UK and Australia are as close as ever — and we will continue to work together to deliver a brighter future for working people in both of our countries. pic.twitter.com/jXG44lddAk