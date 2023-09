Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το δεύτερο φορτηγό πλοίο που μεταφέρει ουκρανικό σιτάρι

Μέσω της Μαύρης Θάλασσας έφτασε σήμερα, Κυριακή, στην Κωνσταντινούπολη, το δεύτερο φορτηγό πλοίο που μεταφέρει ουκρανικό σιτάρι. Η άφιξη του πλοίου πραγματοποιήθηκε παρά τις απειλές της Μόσχας ότι θα επιτεθεί στα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ουκρανία, ενώ, η άφιξή του έγινε γνωστή από ιστοτόπους παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόκειται για το Aroyat, το φορτηγό πλοίο με σημαία Παλάου, το οποίο αναχώρησε την Παρασκευή από το ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Είναι το δεύτερο πλοίο που ακολουθεί θαλάσσιο διάδρομο που δημιούργησε το Κίεβο κατά μήκος των δυτικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας για να παρακάμψει τον ρωσικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τους ιστοτόπους Marine Traffic και Vessel Finder, το φορτηγό πλοίο Aroyat που μεταφέρει 17.600 τόνους ουκρανικού σιταριού με προορισμό την Αίγυπτο βρισκόταν σήμερα στις 06:00 ώρα Ελλάδος στην νότια έξοδο του Βοσπόρου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ukraine established ‘freedom of navigation’ in BlackSea despite Russia: Palau flag cargo vessel Aroyat transits Bosphorus en route from Chornomorsk to El Dekheila carrying 17600t of wheat. It’s 7th vessel that used a naval corridor from Ukraine's BlackSea ports since15/9 #OATT pic.twitter.com/xeOTlfeJhI