ΕΕ: Σε εφαρμογή η νέα σήμανση για τους επικίνδυνους ενδοκρινικούς διαταράκτες στα προϊόντα (Πίνακας)

Από σήμερα Πέμπτη τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για τον εντοπισμό και τη σήμανση στις συσκευασίες των χημικών προϊόντων μακράς διαρκείας (CLP) και των ενδοκρινικών διαταρακτών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός εισάγει νέες κατηγορίες κινδύνου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και για τα χημικά προϊόντα που δεν διασπώνται στο περιβάλλον και μπορούν να συσσωρευτούν σε ζωντανούς οργανισμούς ή κινδυνεύουν να εισέλθουν και να εξαπλωθούν στον κύκλο του νερού, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού.

Η Επιτροπή εξέδωσε την εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξη στις 19 Δεκεμβρίου 2022, η οποία στη συνέχεια πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31 Μαρτίου 2023.

