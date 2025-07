ΕΕ: Πιέζει για πρόωρη ελάφρυνση των δασμών των ΗΠΑ ενόψει πιθανής εμπορικής συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρίσκεται κοντά σε μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αγωνίζεται να επιτύχει άμεση δασμολογική ελάφρυνση και δέσμευση να μην εισαγάγει νέα μέτρα, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει ένας διάδρομος για κάποια κατανόηση στην κατάσταση των δασμών για τον χάλυβα, τα αυτοκίνητα και φυσικά, επίσης, όσον αφορά κάποιες πιθανές εξαιρέσεις από τους βασικούς δασμούς», δήλωσε ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λανγκ, ο οποίος δεν ανήκει στην διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ, αλλά βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται εκ μέρους του μπλοκ των 27 χωρών, πιέζει να επιτευχθεί συμφωνία - πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την 1η Αυγούστου.

Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αμερικανικούς δασμούς 50% στις εξαγωγές χάλυβα, 25% στα αυτοκίνητα και έναν ευρύ δασμό 10% στις περισσότερες άλλες εξαγωγές. Επίκειται η επιβολή δασμών 50% στον εισαγόμενο χαλκό, ενώ σύντομα θα επιβληθούν εισφορές για ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα.

Αυτά δεν είναι αποδεκτά για την ΕΕ, δήλωσε ο Λανγκ, καθώς στοχεύουν στη βιομηχανική ανάπτυξη του μπλοκ.

Ο Λάνγκ δήλωσε ότι τα κύρια ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για την ΕΕ ήταν να εξασφαλίσει χαμηλότερους δασμούς στο σημείο επίτευξης συμφωνίας-πλαισίου, αντί να περιμένει εβδομάδες ή μήνες για την τελική συμφωνία, και μια «ρήτρα αναμονής» που σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω μέτρα.

Είπε ότι μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει καμία δέσμευση για τα θέματα αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, αλλά οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, δήλωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Μένουμε πιστοί στις αρχές μας, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με καλή πίστη και προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

We are working closely with the US administration to get an agreement.



We are looking for a clear framework from which we can keep building.



We stick to our principles.



We defend our interests.



We continue the work in good faith. pic.twitter.com/6SHJbB3y69