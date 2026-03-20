Δύο πόλεμοι στα σύνορα της Ευρώπης επισκίασαν μια 12ωρη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ — και για πολύ διαφορετικούς λόγους οι «27» βρέθηκαν ανήμποροι να κάνουν ουσιαστικά βήματα για κανέναν από τους δύο.

Όπως αναφέρει το Politico, ανάμεσα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι —ηγέτες τριών από τις δέκα μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου— και τους υπόλοιπους 24, οι Ευρωπαίοι παρουσιάζονται να διαφωνούν μεταξύ τους ή να προσφέρουν μόνο λόγια, ενώ οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις συνεχίζονταν.

«Σε αυτές τις εξαιρετικά ταραγμένες στιγμές που ζούμε, περισσότερο από ποτέ είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Η εναλλακτική είναι το χάος. Η εναλλακτική είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η εναλλακτική είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή».

Καθώς η Τεχεράνη πλήττει γειτονικές χώρες και διαταράσσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, το Κίεβο επιτίθεται σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αφιέρωσαν τον χρόνο τους σε συζητήσεις για το σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS).

Στο ζήτημα του Ιράν, οι ηγέτες διαπίστωσαν ότι διαθέτουν ελάχιστη επιρροή ή βούληση για παρέμβαση. Στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν και τα δύο, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εσωτερικές τους διαφωνίες για να εγκρίνουν πακέτο στήριξης 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.

«Δεν υπήρχε καμία διάθεση να εμπλακούν στο τραπέζι» για το Ιράν, ανέφερε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, εξετάστηκε η αποστολή γαλλικών πολεμικών πλοίων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση. Τα τελικά συμπεράσματα της συνόδου περιορίστηκαν σε εκκλήσεις για «αποκλιμάκωση» και «αυτοσυγκράτηση».

Παράλληλα, το Κατάρ προειδοποίησε ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει συμβόλαια LNG με ευρωπαϊκές χώρες, μετά τα πλήγματα που δέχθηκε, εντείνοντας την ενεργειακή ανησυχία.

Η σύνοδος ανέδειξε και τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τελικά, μετά από 12 ώρες συζητήσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφυγαν χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις.