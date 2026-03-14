ΕΕ: Παρατείνονται για έξι μήνες οι κυρώσεις κατά ατόμων που εμπλέκονται στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέτεινε για έξι μήνες τις κυρώσεις κατά ατόμων και οντοτήτων που θεωρείται ότι υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έπειτα από αδιέξοδο που προκλήθηκε από την διατήρηση του δικαιώματος βέτο από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Το Συμβούλιο, το όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη, ανακοίνωσε ότι τα περιοριστικά μέτρα που στοχεύουν όσους ευθύνονται για την υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας παρατάθηκαν έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η 27μελής Ένωση ήρε τις κυρώσεις σε βάρος δύο ατόμων και αφαίρεσε πέντε αποθανόντες από τον κατάλογο. Ένα από τα δύο εν ζωή άτομα που αφαιρέθηκαν ήταν ο Niels Troost, ένας Ολλανδός που είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων λόγω εμπορίας ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

Περίπου 2.600 άτομα και οντότητες υπόκεινται σε μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών περιορισμών, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευσης διάθεσης κεφαλαίων ή άλλων οικονομικών πόρων σε άτομα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν επεκταθεί σταθερά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία είχαν προηγουμένως ζητήσει την αφαίρεση ορισμένων Ρώσων ολιγαρχών από τον κατάλογο των κυρώσεων, ανέφεραν διπλωμάτες της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προέτρεψε τη Δευτέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών, που τροφοδοτείται από τον πόλεμο στο Ιράν. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν επίσης διαφωνήσει με την Ουκρανία σχετικά με τις ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba.