ΕΕ: Οι πόροι για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να χαθούν αν δεν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ κινδυνεύουν να χάσουν 700 εκατομμύρια ευρώ εάν δεν εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν σε αντάλλαγμα οι Βρυξέλλες, προειδοποίησε σήμερα η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

Από τους αμφιλεγόμενους νόμους για το δικαστικό σύστημα που υιοθέτησε το σερβικό κοινοβούλιο, μέχρι τις μεταρρυθμίσεις που αναβλήθηκαν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το πολιτικό αδιέξοδο που εμποδίζει κάθε μεταρρύθμιση στο Κόσοβο, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής καθυστερεί να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές.

«Την περασμένη εβδομάδα έγραψα στις αρχές ζητώντας να εντείνουν τις μεταρρυθμίσεις, γιατί διαφορετικά οι πολίτες τους θα υποφέρουν», εξήγησε η Κος μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να χαθούν οριστικά για όλη την περιοχή», διευκρίνισε, αναφερόμενη στους πόρους που χορηγεί η ΕΕ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Για να αντιμετωπίσει την οικονομική επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας, η ΕΕ έριξε στο τραπέζι έξι δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μορφή ενός αναπτυξιακού σχεδίου που έχει ως στόχο να διπλασιάσει τις οικονομικές δυνατότητες της περιοχής. Όμως οι εκταμιεύσεις ποσών εξαρτώνται από αυστηρούς όρους και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Δίνεται κυρίως έμφαση στην ευθυγράμμιση των χωρών αυτών με την κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι τα τέλη Ιουνίου φέτος.

Πέντε χώρες, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία έχουν λάβει ένα πρώτο μέρος της βοήθειας. Μόνο η Βοσνία δεν έχει πάρει τίποτα προς το παρόν.

Η Επίτροπος εξήγησε ότι η ΕΕ ανησυχεί «ολοένα και περισσότερο» με όσα συμβαίνουν στη Σερβία και οι Βρυξέλλες εξετάζουν εάν η χώρα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια για να επωφεληθεί από το Αναπτυξιακό Σχέδιο. Τον Φεβρουάριο η Κος προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή στρόφιγγα μπορεί να κλείσει λόγω της υιοθέτησης νόμων που θεωρούνται απειλή για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από τους πόρους του Αναπτυξιακού Σχεδίου, 1,6 δισ. ευρώ προορίζονται για τη Σερβία.