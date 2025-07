ΕΕ - Ινδονησία: Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας προς την κατεύθυνση του ελεύθερου εμπορίου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Κυριακή ότι επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας.

«Υπάρχει μεγάλη και ανέγγιχτη δυναμική στην εμπορική σχέση μας και έτσι, αυτή η συμφωνία έρχεται στη σωστή ώρα, επειδή η νέα συμφωνία θ’ ανοίξει νέες αγορές», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο.

«Σε έναν ασταθή κόσμο, αυτή είναι η δύναμη των συνεργασιών» υπογράμμισε η πρόεδρος.

President @prabowo and I have reached a political agreement to advance the 🇪🇺🇮🇩 free trade agreement.



In a volatile world, this is the strength of partnerships. https://t.co/SWwmvRKkzn