DW: Μπορεί η Γκαμπριέλ να βάλει τέλος στην αστάθεια της Βουλγαρίας;

Μετά την ανάληψη του σχηματισμού νέας κυβέρνησης της Βουλγαρίας από τη Μαρίγια Γκαμπριέλ, πρώην Επίτροπο της ΕΕ, το στοίχημα είναι να βγει η χώρα από την πολυετή πολιτική αστάθεια.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ είχε χαιρετίσει μέσω Twitter τον διορισμό της Γκαμπριέλ ως πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, τονίζοντας πως διαθέτει την εμπειρία και το διεθνές κύρος για να δώσει τέλος στην πολιτική στασιμότητα.

We warmly welcome the nomination of @GabrielMariya as Prime Minister designate of Bulgaria. She has the experience and international authority to overcome the political stalemate in Sofia. Full support for our sister party GERB-Udf for putting the interests of the country first.