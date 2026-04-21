Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Χαμηλή η στήριξη των Αμερικανών στα πλήγματα κατά του Ιράν

Μόλις το 36% των Αμερικανών εγκρίνει τα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ αυξάνονται οι αμφιβολίες για την ιδιοσυγκρασία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η έρευνα κοινής γνώμης, διάρκειας έξι ημερών και με ολοκλήρωση χθες, δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ παραμένει στο 36%, στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, αμετάβλητο σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα.

Το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής του στην τρέχουσα θητεία του είχε φτάσει το 47%, λίγο μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Μόλις το 36% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, έναντι 35% σε προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που είχε διεξαχθεί στις 10–12 Απριλίου.

Η τελευταία έρευνα, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 4.557 ενηλίκων στις ΗΠΑ, έχει περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι πολλοί Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εκφράζουν ανησυχίες για την ιδιοσυγκρασία και τη διαύγεια του 79χρονου προέδρου, μετά από σειρά έντονων και εκρηκτικών δημόσιων τοποθετήσεων.

Μόλις το 26% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ «ψύχραιμο». Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται διχασμένοι, με το 53% να τον χαρακτηρίζει έτσι και το 46% να διαφωνεί, ενώ ένα μικρό ποσοστό δεν απάντησε. Αντίθετα, μόλις το 7% των Δημοκρατικών θεωρεί ότι ο Τραμπ διαθέτει ψυχραιμία.