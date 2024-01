Διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον-Βαγδάτης για τον τερματισμό του στρατιωτικού συνασπισμού στο Ιράκ

Το Ιράκ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το Σάββατο συνομιλίες για το μέλλον του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που είχε σχηματιστεί για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντανί ανήρτησε φωτογραφία από τη συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων και του διεθνούς συνασπισμού που έχει συγκροτήσει η Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση του ISIS.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, φιλοξενούσε «τον πρώτο γύρο διμερούς διαλόγου μεταξύ του Ιράκ και των ΗΠΑ για τον τερματισμό της αποστολής του συνασπισμού στο Ιράκ».

