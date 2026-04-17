CNN: Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις για παραίτηση, επικαλείται άγνοια για τον Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για παραίτηση, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον δεν είχε περάσει τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας πριν από τον διορισμό του, σύμφωνα με το CNN.

Ο ίδιος ο Στάρμερ δηλώνει ότι αγνοούσε το γεγονός, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως, ενώ υπερασπίζεται τη στάση του απέναντι στις επικρίσεις.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τους Εργατικούς, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές στην Αγγλία και τις περιφερειακές αναμετρήσεις σε Σκωτία και Ουαλία. Παρά τη σαρωτική εκλογική νίκη του 2024, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητά του να ελέγχει την κυβερνητική μηχανή και να διασφαλίζει τη διαφάνεια στις αποφάσεις του.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά την παραίτηση του Μάντελσον, στον απόηχο αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Αν και ο Στάρμερ είχε αρχικά καταφέρει να περιορίσει τη φθορά, η αποκάλυψη ότι ο πρώην πρέσβης δεν είχε λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση ασφαλείας προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων. Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε μόλις πρόσφατα, ωστόσο η εξήγηση αυτή δεν έπεισε τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο ίδιος ο Στάρμερ χαρακτήρισε «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι δεν γνώριζε την αποτυχία του ελέγχου, ιδίως τη στιγμή που διαβεβαίωνε το κοινοβούλιο ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και δεσμεύτηκε να παρουσιάσει πλήρως τα στοιχεία ενώπιον των βουλευτών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή και στο εσωτερικό των Εργατικών, αν και προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας. Βουλευτές του κόμματος αναγνωρίζουν ότι το ζήτημα ενδέχεται να πλήξει περαιτέρω την εικόνα της κυβέρνησης, ιδίως ενόψει εκλογικών αναμετρήσεων.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές. Η ηγέτης των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ κατηγόρησε τον Στάρμερ για παράλογη υπεράσπιση, ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ έκανε λόγο για «κατάφωρη ανεντιμότητα».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το ερώτημα εάν ο πρωθυπουργός παραπλάνησε εν γνώσει του το κοινοβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στον έλεγχο ασφαλείας.