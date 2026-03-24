CNN: Η Τεχεράνη παραδέχεται ότι υπήρξαν επαφές με τις ΗΠΑ - «Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε ένα βιώσιμο σχέδιο»

Αλλάζει η στάση της Τεχεράνης που μέχρι πρότινος αρνιόταν ότι υπήρξαν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε «προσέγγιση» από τον Λευκό Οίκο, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία προήλθε από την Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει σε επίπεδο επίσημων διαπραγματεύσεων.

«Έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω διαφόρων διαμεσολαβητών, προκειμένου να εξεταστεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου», σημείωσε η πηγή που προέρχεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι προτάσεις που εξετάζονται δεν περιορίζονται σε μια απλή κατάπαυση του πυρός, αλλά στοχεύουν σε μια «συγκεκριμένη συμφωνία» για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει «βιώσιμες» προτάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιδιώκει άμεσες συνομιλίες ή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει, εφόσον υπάρξει σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει τα εθνικά του συμφέροντα», ανέφερε η πηγή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, επιμένοντας ωστόσο στο δικαίωμά της για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Κομβικό στοιχείο για οποιαδήποτε συμφωνία, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, αποτελεί και η πλήρης άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

