Βρυξέλλες: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κοντά στην Κομισιόν - Αναφορές για ενόπλους

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται στην λεγόμενη «ευρωπαϊκή συνοικία» των Βρυξελλών, δηλαδή την περιοχή κοντά στην έδρα της Κομισιόν. Η αστυνομία αναζητά ένοπλους που έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Εισαγγελίας των Βρυξελλών.

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα για ένα περιστατικό στην ευρωπαϊκή συνοικία», εξηγεί ο Βιλεμιέν Μπαέρτ, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, σύμφωνα με το Politico.

«Πολλοί ένοπλοι ύποπτοι λέγεται ότι κατέφυγαν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και τώρα αναζητά αυτούς τους ανθρώπους», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα LeSoir.

«Η αστυνομία αναζητά αρκετούς ένοπλους υπόπτους στη rue Boduognat, που βρίσκεται μεταξύ της Square Ambiorix και της rue de la Loi. Είναι ταμπουρωμένοι σε ένα κτίριο. Αρκετές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί επί τόπου, ελικόπτερα, πυροσβέστες και μέλη ειδικών μονάδων. Οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί», αναφέρει η εφημερίδα La Libre.

DEVELOPING: Belgian police are searching for “armed suspects” around the EU quarter of Brussels. @lesoir reporting. https://t.co/fqHSaItox6