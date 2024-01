Βρετανός ΥΠΕΞ σε Νετανιάχου: Επιτακτική ανάγκη η λύση δύο κρατών

«Xρειάζεται να μπορέσουν να εισέλθουν στη Γάζα περισσότερα φορτηγά, υπάρχει ανάγκη για μια άμεση ανθρωπιστική βοήθεια» ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ότι είναι επιτακτική ανάγκη η λύση δύο κρατών.

Ο Κάμερον, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μέση Ανατολή και συναντήθηκε την Τετάρτη (24/01), πρώτα με τον Νετανιάχου και στη συνέχεια με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε ότι η Βρετανία και το Κατάρ εργάζονται μαζί για να φθάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, με ένα πρώτο φορτίο που περιέχει σκηνές να φθάνει σήμερα στην Αίγυπτο για να μεταφερθεί οδικώς στη Γάζα.

«Η κλίμακα των δεινών στη Γάζα είναι αφάνταστη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, γρηγορότερα, για να βοηθηθούν άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι σ' αυτή την απελπιστική κατάσταση», δήλωσε ο Κάμερον.

I’m in Israel to discuss three key goals.



Securing the immediate release of hostages.



Increasing aid into Gaza through more crossing points.



An immediate humanitarian pause then progress towards a sustainable ceasefire.



Thank you @IsraeliPM & @IsraelKatz for meeting me. pic.twitter.com/3rJIxmlfdq