Βρετανός στρατηγός: Πιθανή επίθεση της Wagner στο Κίεβο με ορμητήριο τη Λευκορωσία

Για ένα διαφορετικό σενάριο, σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, μίλησε ο πρώην γενικός επιτελάρχης της Βρετανίας, λόρδος Ρίτσαρντ Τάνατ στο δίκτυο SkyNews. Συγκεκριμένα, ο στρατηγός είπε πως η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση προς το Κίεβο από τα εδάφη της Λευκορωσίας εφόσον μισθοφόροι της Wagner ακολουθήσουν τον ηγέτη τους, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Footage shows Wagner leader Yevgeny Prigozhin cheered by crowds as he leaves Rostov-on-Don.



The Kremlin has announced a deal which will see the boss of the Russian mercenary group move to neighbouring Belarus.



