Βρετανία: Νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Όλιβερ Ντάουντεν

Ο Όλιβερ Ντάουντεν ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Άλεξ Τσαλκ θα αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης μετά την παραίτηση του Ντόμινικ Ράαμπ, ο οποίος κατηγορείται ότι ασκούσε εκφοβισμό στο προσωπικό κατά τη διάρκεια της θητείας του, αναφέρει το Sky News.

Ο κ. Ντάουντεν υπηρετούσε στην κυβέρνηση του Ρίσι Σουνάκ ως Καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από το νέο διορισμό και θα συνεχίσει να διατηρεί τις εν λόγω ευθύνες, παράλληλα με τις νέες του αρμοδιότητες.

Σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει ότι «είναι μεγάλη μου τιμή που μου ζητήθηκε να υπηρετήσω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ακόμη πιο στενά με τον πρωθυπουργό καθώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον λαό της χώρας μας».

Deeply honoured to have been asked to serve as Deputy Prime Minister. I look forward to working even more closely with the Prime Minister as we tackle the issues that matter most to the people of this country 🇬🇧 https://t.co/kjH74b99jo