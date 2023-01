Ουκρανία: Το Σολεντάρ παραμένει υπό την κατοχή μας - Ηχούν σειρήνες σε όλη τη χώρα 

Σειρήνες αεροπορικής επίθεσης ηχούν στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας και αξιωματούχοι καλούν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο από πιθανούς ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλι Κιμ, δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έχουν ήδη εντοπιστεί να πετούν στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας και ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι σε λειτουργία.

Το Σολεντάρ παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο

Η μικρή πόλη Σολεντάρ στην ανατολική Ουκρανία, επίκεντρο μιας σφοδρής μάχης μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, την οποία η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει, εξακολουθεί να είναι «υπό ουκρανικό έλεγχο», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

«Το Σολεντάρ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών αρχών, οι δυνάμεις μας έχουν τον έλεγχο του», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή η τοποθεσία και η κοντινή πόλη Μπαχμούτ είναι τα πιο «καυτά» σημεία στο μέτωπο.

Ρωσική πυραυλική επίθεση πλήττει υποδομές στο Κίεβο

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε κρίσιμης σημασίας υποδομές στο Κίεβο σήμερα το πρωί ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Ντνιπρόφσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν σειρά εκρήξεων στο Κίεβο πριν ηχήσουν σειρήνες αεροπορικής επίθεσης στο Κίεβο. Αξιωματούχοι είπαν στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

«Πυραυλική επίθεση κατά εγκαταστάσεων υποδομής κρίσιμης σημασίας. Οι λεπτομέρειες ελέγχονται», δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ζελένσκι χαιρέτιζει την απόφαση της Βρετανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Βρετανίας να παράσχει βαρέα άρματα μάχης στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο «στέλνει το σωστό μήνυμα» καθώς το Κίεβο αυξάνει τα αιτήματά του για στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ευχαρίστησα για τη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο μας ενισχύουν στο πεδίο της μάχης, αλλά στέλνουν και το σωστό μήνυμα στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.