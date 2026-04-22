Βρετανία: Διάσκεψη για τη διαμόρφωση αποστολής με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στρατιωτικούς περίπου τριάντα χωρών για να συζητήσουν για τη διαμόρφωση μιας αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η διάσκεψη αυτή θα επιτρέψει «τη συνέχεια του λεπτομερή σχεδιασμού του εκ νέου ανοίγματος του Στενού μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, ύστερα από την πρόοδο επιτεύχθηκε κατά τις συνομιλίες του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα», διευκρίνισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Ο στόχος σήμερα και αύριο είναι να μετατρέψουμε τη διπλωματική συναίνεση σε ένα κοινό σχέδιο για την εγγύηση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο στενό και την υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, σε δήλωσή του η οποία αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Ο Χίλι εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα μπορέσει να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος».

Οι συνομιλίες αυτές θα γίνουν ύστερα από αυτές που έγιναν την Παρασκευή στο Παρίσι για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδό με τη συμμετοχή πάνω από 40 χωρών υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα ηγηθούν μιας πολυεθνικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο στενό «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Η Βρετανία και η Γαλλία επέμειναν στο γεγονός ότι η αποστολή αυτή θα είναι αποκλειστικά αμυντική και θα αναπτυχθεί μόνον μόλις εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, εμπόλεμα μέρη στη σύγκρουση, δεν μετείχαν στις συνομιλίες. Πριν από τη σύνοδο του Παρισιού, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή συνόδου στρατιωτικού σχεδιασμού αυτήν την εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.