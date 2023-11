Βρετανία: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα Φώκλαντ είναι βρετανικά

«Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει καμία αμφιβολία για την κυριαρχία των νήσων Φώκλαντ» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ δίνοντας νέα απάντηση από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, αναφορικά με τις νήσους Φώκλαντ, τις οποίες ο Μιλέι είπε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε «να τα πάρει πίσω μέσω διπλωματικών οδών».

Συγκεκριμένα, ο λαϊκιστής πρόεδρος της Αργεντινής, αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική που θέλει να ασκήσει, ανέφερε ότι τα νησιά Φώκλαντ «πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Αργεντινή». Συμπλήρωσε ότι «η Βρετανία πρέπει να τα παραδώσει αδιαπραγμάτευτα» ενώ θέλοντας να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, τα συνέκρινε με την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα.

Τα νησιά στον νότιο Ατλαντικό αποτέλεσαν το διακύβευμα πολεμικής σύγκρουσης των δύο χωρών το 1982, μετά από εισβολή των δυνάμεων της Αργεντινής. Αποτέλεσμα των μαχών ήταν να χάσουν τη ζωή τους 255 Βρετανοί στρατιώτες, τρεις κάτοικοι του νησιού και 649 Αργεντινοί στρατιώτες.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να στηρίζει αδιάκοπα το δικαίωμα των νησιωτών των Φώκλαντ στην αυτοδιάθεση».

Συμπλήρωσε πως το ζήτημα «έχει ξεκαθαριστεί οριστικά εδώ και αρκετό καιρό».

Δημοψήφισμα του 2013 μεταξύ των περίπου 3.500 κατοίκων του αρχιπελάγους των Φώκλαντ είχε δώσει αποτέλεσμα 99,8% υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος των νησιών ως βρετανική υπεράκτια κτήση.

Επικαλούμενος το δημοψήφισμα αυτό μία πρώτη απάντηση στον πρόεδρο Μιλέι είχε δώσει την Τρίτη μέσω της πλατφόρμας Χ, πρώην Twitter, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς, χαρακτηρίζοντας τη βρετανική κυριαρχία επί των νησιών «μη διαπραγματεύσιμη και αναντίρρητη».

The Falkland Islands are British. That is non-negotiable and undeniable 🇬🇧🇫🇰



99.8% of islanders voted to remain British and we will always defend their right to self-determination and the UK’s sovereignty with @HMS_Forth now back to protect the islands.https://t.co/9Hlj2FegpF