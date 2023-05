Βραβείο Πούλιτζερ: Δύο βιβλία απέσπασαν από κοινού το βραβείο μυθοπλασίας

Ο Χέρμαν Ντίαζ με την «Παρακαταθήκη» και η Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ με το Demon Copperhead έλαβαν από κοινού -για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων Πούλιτζερ- βραβείο μυθοπλασίας, ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Η ιστορία της Κινγκσόλβερ είναι μια αναδιήγηση του David Copperfield του Τσαρλς Ντίκενς, με πρωταγωνιστή ένα αγόρι από τα Απαλάχια Όρη.

Η «Παρακαταθήκη» που κυκλοφορεί στα ελληνικά, είναι ένα δεξιοτεχνικό λογοτεχνικό παζλ, που εμπλέκει τον αναγνώστη στην αναζήτηση της αλήθειας.

Οι δημοσιογράφοι της Washington Post Ρόμπερτ Σάμουελς και Τολούζ Ολορούνιπα κέρδισαν το βραβείο Non-Fiction για το His Name is George Floyd, για τις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Το βραβείο καλύτερου ιστορικού βιβλίου απονεμήθηκε στον Τζέφερσον Κάουι για το «Freedom’s Dominion: A Saga of White Resistance to Federal Power». Το Bραβείο Ποίησης απονεμήθηκε στον Καρλ Φίλιπς για τη συλλογή «Then the War: And Selected Poems, 2007-2020».

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις δημοσιογραφικές κατηγορίες, τα πρακτορεία των Associated Press και New York Times επιβραβεύτηκαν για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα ετήσια βραβεία Πούλιτζερ, που απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1917, είναι οι πιο σημαντικές διακρίσεις στη δημοσιογραφία των ΗΠΑ. Πήραν το όνομά τους από τον εκδότη εφημερίδων Τζόζεφ Πούλιτζερ, ο οποίος πέθανε το 1911. Στη διαθήκη του, ο Πούλιτζερ άφησε χρήματα για τη δημιουργία των βραβείων και την ίδρυση σχολής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Τα Πούλιτζερ απονέμουν επίσης βραβεία σε οκτώ κατηγορίες για βιβλία, μουσική και θέατρο.