Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Από τη Βόρεια Κορέα εκτοξεύτηκε πριν από λίγη ώρα βαλλιστικός πύραυλος έχοντας ως κατεύθυνση τη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ή Ανατολική Θάλασσα όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο), σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap που επικαλείται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ.

#BreakingNews North Korea has fired a ballistic missile towards the Sea of Japan, after a US military submarine reportedly arrived in South Korea. #NorthKorea #SouthKorea #Japan #USA pic.twitter.com/AiSMOXMv40

Την εκτόξευση επιβεβαίωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας. Το τηλεοπτικό δίκτυο NHK μεταδίδει πως ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιακλούμενο τα Reuters και AFP.

North Korea fired a ballistic missile into the sea off its east coast after the US docked a second nuclear submarine at an island in South Korea on Monday, Yonhap news agency reported. pic.twitter.com/lxM2m0Ivv4