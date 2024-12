Βλάβη ακινητοποίησε τρένο για σχεδόν τρεις ώρες στη σήραγγα της Μάγχης

Εκατοντάδες επιβάτες του Eurostar «εκκενώθηκαν» αφού ένα τρένο που εκτελούσε το δρόμο από το Λονδίνο προς το Παρίσι κόλλησε στη σήραγγα της Μάγχης για σχεδόν τρεις ώρες το πρωί του Σαββάτου, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το πρώτο τρένο της ημέρας από το London St Pancras International (6.01 π.μ.) επρόκειτο να φτάσει στο Paris Gare du Nord στις 9.20 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βλάβη οδήγησε 800 επιβάτες στον σταθμό Calais Frethun, ενώ πολλοί επιβάτες ανάρτησαν τα παράπονα τους στην πλατφόρμα Χ.

Ένας εκπρόσωπος της Eurostar δημοσίευσε στην πλατφόρμα X: «Ενημέρωση υπηρεσίας: Το τρένο 9080 είχε ένα τεχνικό πρόβλημα σήμερα το πρωί. Αυτό το τρένο τρέχει τώρα με μειωμένη ταχύτητα προς το Καλαί, όπου οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε άλλο τρένο της Eurostar για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Παρίσι. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση».

Service update: Train 9080 had a technical issue this morning. This train is now running at reduced speed to Calais where passengers will be transferred to another Eurostar train to continue their journey to Paris. Thank you for your understanding and our apologies for the delay