Βιρτζίνια: Δικαστήριο εμποδίζει την εφαρμογή του νέου εκλογικού χάρτη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Οι Δημοκρατικοί στη Βιρτζίνια υπέστησαν χθες Τετάρτη δικαστική ήττα στο εγχείρημά τους να βελτιώσουν τη θέση τους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από τη διαδικασία, δικαστική απόφαση χαρακτήρισε άκυρο το δημοψήφισμα για τον νέο εκλογικό χάρτη της πολιτείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δημοκρατικοί λογάριαζαν να αυξήσουν κατά τέσσερις τις έδρες τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων - σε δέκα - χάρη στον νέο εκλογικό χάρτη. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μπροστά τους σκληρή μάχη για να υπερασπιστούν την οριακή πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο φέτος.

Δικαστής έκρινε το δημοψήφισμα άκυρο διότι, κατ’ αυτόν, η διατύπωση του ερωτήματος στο δημοψήφισμα ήταν «κατάφωρα παραπλανητική», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ακόμη, επιχειρηματολόγησε ότι το δημοψήφισμα οργανώθηκε νωρίτερα απ’ ό,τι επιτρεπόταν δυνάμει του Συντάγματος της πολιτείας. Κατά συνέπεια, οι αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν στις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη, πρόσθεσε.

Ο γενικός εισαγγελέας στη Βιρτζίνια, ο Τζέι Τζόουνς - εκλεγμένος με τους Δημοκρατικούς - σημείωσε ότι θα ασκήσει έφεση. «Δεν πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο στην ψήφο των πολιτών ένας ακτιβιστής δικαστής», έκρινε μέσω X.

Από την πλευρά του, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως το αποτέλεσμα στη Βιρτζίνια είναι προϊόν «στημένης» διαδικασίας.

Οι αλλαγές των εκλογικών χαρτών είναι μακρά όσο και αμφιλεγόμενη πολιτική παράδοση στις ΗΠΑ. Είναι γνωστή ως gerrymandering.

Ο όρος αυτός του αμερικανικού πολιτικού ιδιολέκτου, καρπός σύνθεσης του επωνύμου του πέμπτου αντιπροέδρου των ΗΠΑ Έλμπριτζ Τζέρι (1813-1814) και της σαλαμάνδρας, παραπέμπει στον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών στην εκάστοτε πολιτεία κατά τρόπο ώστε να ευνοείται συγκεκριμένο κόμμα.

Στη θεωρία, η επικαιροποίηση των εκλογικών χαρτών δεν γίνεται παρά μόνο μια φορά κάθε δέκα χρόνια, έπειτα από απογραφές πληθυσμών, για είναι πιο ακριβείς. Στην πράξη όμως, αξιοποιείται πάγια από τα κόμματα για να εξασφαλίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο έντονα αυτή η παλιά συνταγή της αμερικανικής εκλογικής κουζίνας, καλώντας ιδίως το Τέξας να καταρτίσει νέο εκλογικό χάρτη ώστε η παράταξή του να κερδίσει άλλες πέντε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα μιμήθηκαν την τεράστια πολιτεία του αμερικανικού Νότου, ώστε οι ρεπουμπλικάνοι να εξασφαλίσουν μερικές έδρες ακόμη.

Αντιμέτωπο με την επίθεση του μεγιστάνα, το δημοκρατικό κόμμα ανταπέδωσε προχωρώντας σε παρόμοιες πρωτοβουλίες, ειδικά σε άλλη πελώρια αμερικανική πολιτεία που αποτελεί προπύργιό του, την Καλιφόρνια, όπου εγκρίθηκε με άνεση μέτρο αυτής της φύσης σε δημοψήφισμα που οργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.