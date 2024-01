Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς πράκτορες που εξουδετερώνουν μέλη της Χαμάς σε νοσοκομείο (vid)

Ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από επιχείριση των ισραηλινών μυστικών δυνάμεων - τα μέλη του οποίου είχαν μεταμφιεστεί σε γυναίκες - κατά των τρομοκρατών της Χαμά σε νοσοκομείο στη Δυτική Όχθη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο κλειστού κυκλώματος του νοσοκομείου Ιμπν Σίνα στην πόλη Τζενίν, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται οι άνδρες των μυστικών ισραηλινών δυνάμεων να βρίσκονται στο χώρο του νοσοκομείου μεταμφιεσμένοι με γυναικεία ρούχα, έχοντας καλύψει τα σώματά τους και τα πρόσωπά τους και παριστάνοντας τις μουσουλμάνες.

Άλλοι ισραηλινοί πράκτορες εμφανίζονται με ψεύτικα μούσια και γυαλιά να περνούν απαρατήρητοι ανάμεσα στο πλήθος των επισκεπτών του νοσοκομείου, ενώ κάποιοι άλλοι παριστάνουν τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, αλλά και τους καθαριστές.

Several members of Israeli special forces disguised as doctors and hospital patients conducted an operation to eliminate three Hamas terrorists in Jenin in the West Bank. pic.twitter.com/oxPyTWGfuk